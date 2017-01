Flavie Audi

Redéfinit la matière

Les œuvres de Flavie Audi, une des nouvelles artistes émergentes de House Of Today, sont sans doute parmi les plus mystérieuses et les plus fascinantes.

Parmi les nouveaux artistes révélés cette année par House Of Today, Flavie Audi, 30 ans, est sûrement l’une des plus intrigantes. Née en France et résidant à Londres, la designer s’inspire des lois de la nature et de la matière brute pour créer des objets venus d’un autre monde